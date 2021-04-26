Japonya günde 10 bin kişinin Kovid-19 aşısı vurulacağı merkezler açmayı planlıyor

Japonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarının ülke geneli hızlandırılması için günde 10 bin kişinin aşılanacağı aşı merkezleri açmayı planlıyorKyodo ajansına göre 126 milyonluk ülke nüfusunun 9 Nisan itibarıyla sadece yüzde 1'inin Kovid-19 aşısı vurulabildiği Japonya'da,...

Japonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarının ülke geneli hızlandırılması için günde 10 bin kişinin aşılanacağı aşı merkezleri açmayı planlıyor

Kyodo ajansına göre 126 milyonluk ülke nüfusunun 9 Nisan itibarıyla sadece yüzde 1'inin Kovid-19 aşısı vurulabildiği Japonya'da, diğer ülkelere göre bu açığın kapatılması hedefleniyor.

Habere göre hükümet, günde 10 bin kişinin aşılanabileceği Kovid-19 aşı merkezleri kalabalık nüfusun yaşadığı Tokyo ve Osaka metropollerinde kurulmasını planlıyor.

Yerel idarelerin kontrolündeki tesislerden ayrı olarak planlanan uygulama merkezlerinde diş hekimlerine aşı vurma izni sağlanacak.

Tıbbi yeterliliğe sahip Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli de bu merkezlerde aşılama faaliyetlerine yardım edecek.

Ulusal televizyona konuşan Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Tamura Norihisa, yeterli tedarik sağlanması halinde 65 yaş altının aşılanmasının Temmuz'da başlayabileceğini söyledi.

Japonya'da sağlık çalışanlarının aşılanması şubat ortasında, 65 yaş üstünün aşılanması nisan başında başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan