Japonya Guaido'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıdı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdıklarını duyurdu.

Venezuela'da devam eden yönetim krizinin uluslararası diplomasi de yansımaları devam ederken konuya dair Japonya'dan bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıdıklarını duyurdu. Kono, "Guaido'ya Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak açık desteğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKYO

Kaynak: İHA