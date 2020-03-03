Japonya Ghosn konusunda Lübnan'dan işbirliği istedi

03.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:32

Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Adalet Bakanı Marie-Claude Najm'dan Japonya'dan firar eden eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn hakkında iş birliği istedi.



Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn için Japonya'dan yeni adım geldi. Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie, beraberindeki heyetle dün Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyarette Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ile görüştü. Muhataplarından Ghosn konusunda yardım istediği öğrenilen Yoshiie, görüşmede firari CEO'nun Japonya'da yargılanması gerektiğine inandıklarını vurguladı.



Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Yoshiie, ülkesinin duruşunu net bir şekilde Lübnan makamlarına aktardıklarını söyledi. Beyrut yönetiminin süreçle ilgili kendileriyle iş birliği yapmasını temenni ettiklerini kaydeden Yoshiie, Ghosn'un Japonya'ya iadesini talep edip etmediğini ise açıklamadı.



İade anlaşması yok



Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Aoun'un Japon muhataplarına ülkesi ile Japonya arasında iade anlaşmasının olmadığını hatırlattığı ifade edildi.



Firar etmişti



2018'de hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklanan Ghosn, geçen yıl Nisan ayında yurtdışı çıkış yasağını da içeren denetim tedbirleri ile ev hapsine alınmış, yasadışı yollardan ülkeyi terkederek Japonya ve dünya kamuoyunu şoke etmişti. Firarının ardından Lübnan'a sığınan Ghosn, hakkındaki iddiaları reddederek "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı.



Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), Japonya hükümetinin talebi üzerine Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA