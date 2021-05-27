Japonya Gazze'deki acil ihtiyaçlar için 10 milyon dolar bağışta bulundu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısından kaynaklanan acil ihtiyaçları karşılamak için Japonya'ya 10 milyon dolar bağışta bulunduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısından kaynaklanan acil ihtiyaçları karşılamak için Japonya'ya 10 milyon dolar bağışta bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Maliki ile Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "10 milyon dolar yardım yaptık. Gazze'de yeniden imar için daha fazla yapmaya da hazırız." diyen Toshimitsu, ülkesinin iki devletli çözümü destekleyen tutumuna vurgu yaptı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer