Japonya füze savunma sistemi planını askıya alıyor
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Japonya füze savunma sistemi planını askıya alıyor

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma sistemini ülkeye konuşlandırma planının askıya alınacağını duyurdu.

Japonya füze savunma sistemi planını askıya alıyor
15.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:44

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ABD yapımı Aegis Ashore füze savunma sistemini ülkeye konuşlandırma planının askıya alınacağını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, daha önce Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidine karşı ülkeye konuşlandırılacağı duyurulan ABD üretimi Aegis Ashore füze savunma sisteminin kurulum sürecinin askıya alınacağını açıkladı. Bugün gazetecilere konuşan Kono, kararın gerekçesi olarak ise finansal ve teknik zorlukları gösterdi.

Japonya'da hükümet 2017'de Kuzey Kore'nin nükleer enerji ve füze programına karşı ABD'nin geliştirdiği Aegis Ashore füze savunma sistemini satın alma planını onaylamış, ülke topraklarının tamamını koruyacak sistemin 2023 yılında aktif hale gelebileceği gündeme gelmişti.

Rusya ve Kuzey Kore karşıydı

Japonya'nın ABD üretimi füze savunma sistemini topraklarında konuşlandırma planı daha önce Kuzey Kore'nin tepkisini çekmiş, ülke basını Japonya'nın hamlesini Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılmasını ve uzlaşmayı bozmaya yönelik bir adım olarak yorumlamıştı. Rusya ise Japonya'nın hamlesini ABD'nin Asya'da bir füze savunma sistemi kurma planının parçası olarak nitelemiş ve ulusal güvenliği için doğrudan bir endişe kaynağı olarak gördüğünü açıklamıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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