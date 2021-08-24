Japonya, Fukuşima nükleer santrali su tahliye planı için destek arıyor
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Japonya, Fukuşima nükleer santrali su tahliye planı için destek arıyor

Japonya, Fukuşima nükleer santrali su tahliye planı için destek arıyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış ancak hala radyoaktif olan suyun planlı bir şekilde denize akıtılması konusunda balıkçılar ve ilgili diğer grupların desteğini arıyor.

Japonya hükümeti, Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış ancak hala radyoaktif olan suyun planlı bir şekilde denize akıtılması konusunda balıkçılar ve ilgili diğer grupların desteğini arıyor.

Hükümet, nisanda regülatörler tarafından belirlenen şartlara uygun şekilde arıtılan santral suyunu plan dahilinde Pasifik Okyanusu'na boşaltacağını duyurmuş ancak balıkçılar, bölgede yaşayanlar, Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler söz konusu plana şiddetle karşı çıkmıştı.

Kabul edilen tahliye planına göre, hükümet, santral suyunun tahliyesi nedeniyle oluşacak olumsuz söylentilerin balıkçılık sektörüne etkisini hafifletmek için su ürünleri depolamak için bir fon oluşturacak.

Fukuşima deniz ürünlerinin restoran ve diğer gıda marketlerinde tanıtılması konusunda da yardımcı olma sözü veren hükümet, tahliye suyunun tehlikeli olmadığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla arıtılmış suda balık yetiştirmeyi planlıyor.

Nükleer santral suyunun tahliyesi konusundaki diğer detaylara henüz karar verilmediği aktarıldı.

Komşu ülkeler tepki göstermişti

Japonya Başbakan Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki suyun denize boşaltılacağını nisanda açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise desteklediğini açıklamıştı.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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