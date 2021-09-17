Japonya eski Savunma Bakanı İşiba'dan iktidar partisi seçimlerinde Bakan Kono'ya destek - Haberler
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Japonya eski Savunma Bakanı İşiba'dan iktidar partisi seçimlerinde Bakan Kono'ya destek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya eski Savunma Bakanı İşiba'dan iktidar partisi seçimlerinde Bakan Kono'ya destek

Japonya eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru'nun, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde yarışmayacağı ve Reform Bakanı Kono Taro'yu destekleyeceği bildirildi.

Japonya eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru'nun, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) iç seçimlerinde yarışmayacağı ve Reform Bakanı Kono Taro'yu destekleyeceği bildirildi.

Kyodo ajansının, LDP içindeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iç seçim anketinde ikinci sırada çıkan eski bakan İşiba'nın, parti içinde kendisi lehine destek potansiyelini düşük gördüğü kaydedildi.

LDP içinde 17 milletvekilinin bağlı bulunduğu fraksiyona liderlik ettiği bilinen İşiba'nın, yakın çevresine, seçimlerde yarışmama kararı aldığını açıkladığı belirtildi.

Önceki kabinelerde çeşitli bakanlık görevlerini üstlenmiş 64 yaşındaki İşiba'nın, ay sonundaki seçimlerde Reform Bakanı Kono'ya destek vereceği aktarıldı.

Ağustos 2020'de sağlık gerekçeleriyle istifa eden önceki Başbakan Abe Şinzo sonrasında LDP seçimlerinde İşiba aday olmuş ve rakibi şimdiki Başbakan Suga Yoşihide'ye kaybetmişti.

Suga'nın bu seçimlerde yarışmayacağını açıklaması sonrası Kyodo'nun bu ay başında düzenlediği ankette, Reform Bakanı Kono'nun destek oranı yüzde 31,9 olarak kayda geçmişti.

LDP'nin yerel bölge üyeleri arasında büyük desteğe sahip olduğu bilinen İşiba ise yüzde 26,6 destek oranıyla ankette ikinci sırada yer almıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya eski Savunma Bakanı İşiba'dan iktidar partisi seçimlerinde Bakan Kono'ya destek - Haberler
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