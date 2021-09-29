Japonya Eşcinsel Evliliğe İzni Tartışıyor

Japonya, Kasım'da yeni başbakanını seçecek. Seçim sürecinde tartışılan konulardan biri de eşcinsel evlilikler. Ülkede şu an 100'e yakın yerel yönetim, eşcinsel çiftlerin beraberliklerini tanıyan bir sertifika veriyor

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