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Japonya Eşcinsel Evliliğe İzni Tartışıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Japonya, Kasım'da yeni başbakanını seçecek.

Japonya, Kasım'da yeni başbakanını seçecek. Seçim sürecinde tartışılan konulardan biri de eşcinsel evlilikler. Ülkede şu an 100'e yakın yerel yönetim, eşcinsel çiftlerin beraberliklerini tanıyan bir sertifika veriyor

Japonya Eşcinsel Evliliğe İzni Tartışıyor
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