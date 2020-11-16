Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 21,4 büyüdü
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Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 21,4 büyüdü

16.11.2020 09:43 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:46
Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 21,4 büyüdü

Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 büyüdü.

Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 büyüdü.

Japonya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da gayrisafi yurt içi hasıla, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 yükseldi. Söz konusu veri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,4 artış kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 18,9 büyümesini bekliyordu. Öte yandan Japon ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 ve çeyreklik bazda yüzde 7,9 daralma kaydetmişti.

Açıklanan veriler, dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde toparlanmaya dair güçlü bir kanıt ortaya koymasına karşın, ikinci çeyrekteki daralmanın boyutu dikkate alındığında Japon ekonomisinin hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin altında kaldığına işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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