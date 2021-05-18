Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 daraldı
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Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 daraldı

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 daraldı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 daraldı.

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 daraldı.

Japonya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 geriledi. Söz konusu veri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,1 düşüş kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,6 ve çeyreklik yüzde 1,2 daralmasını bekliyordu.

Japonya ekonomisi, geçen yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde çeyreklik bazda sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 2,8 büyüme kaydetmişti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin son 3 çeyrektir ilk kez daralmasında, halihazırda 9 eyalette uygulanan olağanüstü hal uygulamasının etkili olduğunu belirterek, aşılama sürecinde geride kalınmasının yaklaşan Tokyo Olimpiyatları'nı tehlikeye attığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 daraldı - Haberler Ekonomi
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