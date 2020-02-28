Japonya Ekonomi Bakanı Nishimura'dan korona virüsü mesajı

28.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:35

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, hükümetin korona virüsü ile mücadele tedbirleri ekonomik yavaşlamayı tetiklese bile önceliğin salgınla mücadele olduğunu açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'da, virüsle mücadele tedbirlerini arttıran hükümet kanadından açıklama geldi. Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, hükümetin virüsle mücadele önlemleri ekonomik yavaşlamaya yol açsa dahi, önceliklerinin virüsün yayılmasını önlemek olduğunu ifade etti. Nishimura, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşün ise virüsün küresel yayılımıyla ilgili endişeleri yansıttığını belirtti.

KAMU HARCAMALARI DÜŞEBİLİR

Hükümetin okulların kapatılması yönündeki talebi ve büyük etkinliklerin iptalinin kamu harcamalarını daha da aşağı çekebileceğini belirten Nishimura, bu gelişmelerin ise uzun vadede ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini hatırlattı. Önceliğin virüsle mücadele olduğunu vurgulayan Nishimura, mevcut sürecin tüketimi ve turizmi canlandırmak için uygun bir zaman olmadığını da dile getirdi.

HÜKÜMET ÖNLEMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Bu hafta başında yaptığı konuşmada önümüzdeki 2 haftalık sürecin virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Japonya Başbakanı Shinzo Abe, dün ise ülkedeki tüm okullardan geçici olarak eğitime ara vermelerini isteyeceklerini duyurmuştu. Ayrıca ülkede düzenlenecek kitlesel etkinliklerin organizatörlerine kararlarını gözden geçirme çağrısı yapılmıştı. Hükümetin çağrısının ardından aralarında profesyonel spor müsabakaları ve fuarların da bulunduğu birçok etkinlik iptal edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA