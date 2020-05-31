Japonya Ekonomi Bakanı Nishimura, artan Covid-19 vakalarını değerlendirdi
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Japonya Ekonomi Bakanı Nishimura, artan Covid-19 vakalarını değerlendirdi

Japonya'nın korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakanı olan Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, son günlerde Covid-19 vakalarında artış görülen Tokyo ve Fukuoka'da tekrar OHAL ilan edilmesine dair bir planlarının olmadığını duyurdu.

Japonya Ekonomi Bakanı Nishimura, artan Covid-19 vakalarını değerlendirdi
31.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:59

Japonya'nın korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakanı olan Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, son günlerde Covid-19 vakalarında artış görülen Tokyo ve Fukuoka'da tekrar OHAL ilan edilmesine dair bir planlarının olmadığını duyurdu.

Yaklaşık 2 ay süren olağanüstü hal uygulamasının (OHAL) geçtiğimiz Pazartesi günü sona erdiği Japonya'da, korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan olan Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, bazı bölgelerde yeniden artan vakalara dair endişeleri değerlendirdi. Bakan Nishimura, ikinci dalga endişesi yaşanan Tokyo ve Fukuoka'da tekrar OHAL ilan edilmesine dair bir planlarının olmadığını ifade etti. "Böyle bir aşamaya gelmedik" diyen Nishimura, hayatın normale dönmesiyle birlikte vaka sayılarında hızlı artış beklenmediğini ifade ederek, durumun dikkatle izlenmeye devam edeceğini dile getirdi.

İkinci dalga endişesi

Fukuoka'daki Kitakyushu şehrinde 30 Nisan-22 Mayıs arasında korona virüs enfeksiyonu görülmemiş, ancak son 8 günde 85 yeni vakanın tespit edilmesi "ikinci dalga" endişesine neden olmuştu. Gelişme üzerine OHAL'in Japonya genelinde sona ermesiyle açılan bölgedeki kamusal tesisler, tedbir amacıyla yeniden kapatılmıştı. Başkent Tokyo'da da OHAL'in kaldırılmasından önceki haftada tek haneli sayılara düşen vakalar, geçtiğimiz Salı günü itibariyle yeniden yükselişe geçmişti. Bu gelişmeler üzerine riskli bölgelerde yeniden OHAL ilan edilebileceği söylentileri gündeme gelmişti.

Ölü sayısı 900'ü aştı

Japonya'da şu ana kadar 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 17 bin 589 kişide Covid-19 tespit edilirken, 13'ü aynı geminin yolcularından toplam 907 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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