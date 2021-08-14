Japonya, Doğu Timor'a 170 bin doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
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Japonya, Doğu Timor'a 170 bin doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek

Japonya, Doğu Timor'a 170 bin doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Doğu Timor'a 170 bin doz aşı sağlayacak.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Doğu Timor'a 170 bin doz aşı sağlayacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya, Kovid-19'a karşı Güney Asya ülkelerine desteğini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla Doğu Timor'a 170 bin doz aşı temin edilecek.

Yaklaşık 1,3 milyon nüfuslu Doğu Timor'a tedarikin, hava yoluyla bu hafta sonunda ulaşacağı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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