Japonya, Doğu Çin Denizi'ne kıyı bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor
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Japonya, Doğu Çin Denizi'ne kıyı bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor

Japonya, Doğu Çin Denizi'ne kıyı bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını planlıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), ülkenin en güneyinde, Doğu Çin Denizi'ne kıyı bulunan Kyuşu bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını düzenlemeyi planlıyor.

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Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), ülkenin en güneyinde, Doğu Çin Denizi'ne kıyı bulunan Kyuşu bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını düzenlemeyi planlıyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin GSDF kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin donanmalarının bölgesel varlığını artırması karşısında Japon ordusu tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

Buna göre, GSDF Eylül ile Kasım arasında yaklaşık 140 bin GSDF personelinin katılımıyla ülkenin güneyindeki Kyuşu bölgesinde askeri tatbikat düzenleyecek.

Kuzeydeki Hokkaido ile Tohoku ve Şikoku bölgelerindeki askeri birliklerinin Kyuşu'ya sevk edileceği son 30 yılın en büyük askeri tatbikatında, ülkenin güneybatısındaki olası acil durumlara karşı caydırıcılık seviyesinin artırılması planlanıyor.

Askeri kadro, tank ve gıdadan oluşan lojistiğin gemi ve uçaklarla bölgeye sevk edileceği tatbikatın içeriğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak değişebileceği kaydedildi.

Kyodo ajansı, böylesi bir tatbikat sürecinin en son Soğuk Savaşın sona erdiği 1993 yılında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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