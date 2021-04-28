Japonya, Doğu Asya'ya gönderilecek İngiliz donanma filosunu sıcak karşılıyor
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Japonya, Doğu Asya'ya gönderilecek İngiliz donanma filosunu sıcak karşılıyor

Japonya, Doğu Asya'ya gönderilecek İngiliz donanma filosunu sıcak karşılıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Hint-Pasifik bölgesindeki donanma varlığını artırma kapsamında İngiltere'nin iki destroyer, iki fırkateyn ve bir denizaltıdan oluşan filosunu bölgeye göndermesinden memnun olduğunu bildirdi.

Japonya, Hint-Pasifik bölgesindeki donanma varlığını artırma kapsamında İngiltere'nin iki destroyer, iki fırkateyn ve bir denizaltıdan oluşan filosunu bölgeye göndermesinden memnun olduğunu bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, filo ziyaretini sıcak karşıladıklarını belirterek, Japonya ve İngiltere'nin ortak tatbikat hazırlığı yaptığını söyledi.

Kato, "Japonya ve İngiltere uygulamalı güvenlik ve savunma iş birliğini geliştiriyor. Doğu Asya'ya İngiliz donanma filosunun gönderilmesiyle iki ülke bölgenin barış ve istikrarına katkısını artıracak." dedi.

Kyodo Ajansı Çin'in Pasifik bölgesinde tehditkar faaliyetlerinin artışa geçtiği dönemde, İngiliz filosunun Japonya, Güney Kore'ye uğramasının önemine dikkati çekti.

Mayıs'ta yola çıkıp 7 ayda toplamda 40 ülkeyi ziyaret etmesi planlanan İngiliz donanma filosuna Hollanda'dan da bir fırkateyn katılacak.

Şubat ayında düzenlenen 2+2'li zirvede İngiliz mevkidaşlarıyla görüşen Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde mutabakata varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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