Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

JAPONYA Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 19-21 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

JAPONYA Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 19-21 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, bölge ülkelerine yaptığı ziyaret turu kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Konuk bakan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Serdar Ortaç Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Alex Teixeira Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:12:28. #1.15#

title