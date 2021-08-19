Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

JAPONYA Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 19-21 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

JAPONYA Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 19-21 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, bölge ülkelerine yaptığı ziyaret turu kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Konuk bakan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı