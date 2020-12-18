Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan telefon görüşmesi
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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan telefon görüşmesi

18.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:51
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan telefon görüşmesi

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlarla mücadele konusunda işbirliğini sürdürme kararı aldıkları bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlarla mücadele konusunda işbirliğini sürdürme kararı aldıkları bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'un isteği üzerine dün yaklaşık 30 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alan Pompeo ve Motegi, uluslararası toplumun karşılaştığı sorunlarla mücadelede işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı. Ekim ayında Tokyo'da Avustralya ve Hindistan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen 4'lü Dışişleri Bakanları Toplantısının özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini teşvik etmek açısından anlamlı olduğu konusunda görüş birliğine varan Pompeo ve Motegi, Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerinde artan faaliyetlerini de ele aldı. Covid-19 salgını ile mücadele konusunda da istişarede bulunulan görüşmede ABD'deki başkanlık seçimlerinin ise gündeme gelmedi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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