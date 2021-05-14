Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yaptığı yazılı açıklamada Bakan Motegi idrak edilen Ramazan Bayramı dolayısıyla Müslümanları kutladı.

Motegi, "Ramazan Bayramı vesilesiyle Japonya'nın Müslüman dostlarla dayanışmasını dile getirmek ister, hepinize sağlık ve esenlik dilerim." ifadelerini kullandı.

Çok taraflı konferanslarda Müslüman dışişleri bakanlarıyla siyaset, güvenlik, ekonomi ve kültür dahil birçok alanda iş birliğini istikrarlı bir şekilde güçlendirdiklerini kaydeden Motegi, bu sayede bölgesel ve uluslararası barış, istikrar ve refaha katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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