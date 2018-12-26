Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Tunus'ta

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İkilinin bir araya gelmesi

Heyetler arası görüşme yapılması

Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi'nin ortak basın toplantısında konuşması

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun ortak basın toplantısında konuşması Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA