Japonya Dışişleri Bakanı Kono, Tunus'ta
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İkilinin bir araya gelmesi Heyetler arası görüşme yapılması Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi'nin ortak basın toplantısında konuşması Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun ortak basın toplantısında konuşması Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, resmi temaslarda...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İkilinin bir araya gelmesi
Heyetler arası görüşme yapılması
Tunus Dışişleri Bakanı Humeys el-Cihinavi'nin ortak basın toplantısında konuşması
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun ortak basın toplantısında konuşması Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta, Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: AA