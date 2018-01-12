Japonya Dışişleri Bakanı Kono'dan Arakan Çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'yi, şiddetten kaçan Arakan Müslümanlarının ülkelerine güvenli dönüşlerini temin etmeye çağırdı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Myanmar'a 3 günlük ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyareti kapsamında Müslümanların yaşadığı Arakan eyaletini de ziyaret edecek olan Kono, bugün Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ile bir araya geldi. Kono, Suu Kyi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Arakan Müslümanlarının yaşadığı zulümden dolayı endişesini ifade etti. Kono, Arakanlıların ülkelerine güvenli olarak geri dönmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Japonya hükümeti, Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakan Müslümanlarının ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için Myanmar'a 3 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

Myanmar ordusunun saldırıları nedeniyle 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 650 bine ulaştı.

Myanmar ve Bangladeş, 23 Kasımda Arakan Müslümanlarının ülkelerine geri dönmeleri konusunda mutabakat anlaşması imzalamıştı. Myanmar, Arakanlıların 23 Ocak'ta ülkelerine geri dönmeye başlayacağını duyurmuşu. - TOKYO