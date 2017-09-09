Japonya Dışişleri Bakanı Katar'da

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun Katar'ın başkenti Doha'da Başbakan Şeyh Abdullah bin Nasır Al Sani ile bir araya geldiği bildirildi.



Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre Başbakan Bin Nasır, Japon Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti Doha'da kabul etti.



Başta Körfez krizi olmak üzere bölgesel konular ve iki ülke için ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin desteklenerek çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yolları arandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu sabah ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi "Körfez'deki krizin çözümü için teşvik ettiği" belirtilmişti.