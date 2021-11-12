Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi'den, Çin'e sorumlu, Güney Kore'ye sağlıklı ilişkiler çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, komşu ülkeler Çin'e "sorumlu", Güney Kore'ye "sağlıklı" ilişkiler kurulması çağrısında bulundu.

Başbakan Kişida Fumio kabinesine girmesi sonrası düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Hayaşi, ülkesinin ikili ve bölgesel ilişkilerde izleyeceği dış politika eksenini açıkladı.

Hayaşi, "Uluslararası toplum ve düzenin barış ve istikrarını sağlayan evrensel değerlere yönelik meydan okumalar gözlemliyoruz." ifadesini kullanarak, Japonya'nın barış ve istikrar dahil evrensel değerleri koruyacağını belirtti.

Ortak problemleri çözmek amacıyla Pekin yönetimiyle yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurulmasında iletişimin önemine değinen Hayaşi, Çin'e bölgesel askeri faaliyetlerinde sorumluluk sahibi olması çağrısı yaptı.

Bölgedeki statükoyu değiştirmek isteyen Çin'in tek taraflı teşebbüslerine yönelik Hayaşi, "Japonya neyi tartışması gerekiyorsa onu tartışacaktır ve Çin'den sorumlu şekilde davranmasını isteyecektir." dedi.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve nükleer programının oluşturduğu güvenlik tehditlerine işaret eden Hayaşi, Japonya ve ABD arasındaki ittifakın, Hint-Pasifik bölgesi barış ve refahının temelini oluşturduğunu söyledi.

Hayaşi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Japonya'ya düzenlemesi beklenen devlet ziyaretine ilişkin, Kovid-19 durumunun izleneceğini ve henüz planlamaların erken olduğunu söyledi.

Komşu Güney Kore ile ilişkilere değinen Hayaşi, İkinci Dünya Savaşı dönemi çalıştırılan işçiler ve tazminatları sorununun Japonya'nın pozisyonu temel alınarak "uygun faaliyetlerle" çözülmesi ve sağlıklı ilişkilerin restore edilmesi çağrısı yaptı.

Hayaşi, 4 yıl sürdürdüğü Japonya-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığından "gereksiz yanlış anlaşılmalardan kaçınmak amacıyla" istifa edeceğini kaydetti.

Eski Maliye Bakanı Hayaşi Yoşiro'nun oğlu 60 yaşındaki Hayaşi Yoşimasa, Harvard Üniversitesi mezuniyeti sonrası meclise ilk 1995'te girmiş ve önceki kabinelerde savunma, tarım, eğitim, ekonomi bakanlıklarında görev almıştı.

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