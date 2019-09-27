Japonya dış güvenlik riskleri listesinin başına Kuzey Kore yerine Çin'i yerleştirdi

Japonya dış güvenlik riskleri listesinin başına Kuzey Kore yerine Çin'i yerleştirdi

Tokyo yönetiminin yıllık olarak hazırladığı savunma raporunda Kuzey Kore nükleer başlıklı füzelere sahip olma ihtimaline vurgu yapılmasına rağmen ikinci sıraya indirildi

27.09.2019 17:15
Japonya dış güvenlik riskleri listesinin başına Kuzey Kore yerine Çin'i yerleştirdi

Japonya dış güvenlik riskleri listesinin tepesine Kuzey Kore yerine son yıllarda askeri gücünü hızla artıran Çin'i yerleştirdi.


Tokyo yönetiminin yıllık olarak hazırladığı savunma raporunda Kuzey Kore nükleer başlıklı füzelere sahip olma ihtimaline vurgu yapılmasına rağmen ikinci sıraya indirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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