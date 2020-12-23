Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Kurmay Başkanı ve Başkan Vekili Kovid-19'a yakalandı

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Yamamura Hiroşi ile Başkan Vekili Koramiral Nişi Naruto'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Yamamura Hiroşi ile Başkan Vekili Koramiral Nişi Naruto'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, MSDF karargahında yakın çalışma ekibinde görülen belirtiler sonrası 58 yaşındaki Amiral Yamamura ve 56 yaşındaki Koramiral Nişi dahil 8 üst düzey yetkili PCR testine girdi.

Test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası Yamamura, Nişi ve yetkililer karantinaya alındı. Savunma Bakanı Nobuo Kişi'nin bu yetkililer ile yakın temas kurmadığı açıklandı.

Savunma Bakanlığına göre, şimdiye kadar Kovid-19 yakalanan bakanlık çalışanı ve SDF personeli toplam sayısı 430'a çıktı.

MSDF, Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasına karşı önlemlerin artıracağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan