Japonya, darbe sonrası insani kriz sebebiyle Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi verecek
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Japonya, darbe sonrası insani kriz sebebiyle Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi verecek

Japonya, darbe sonrası insani kriz sebebiyle Myanmar halkına 4 milyon dolarlık gıda hibesi verecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Myanmar'da 1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbe sonrası yaşanan insani kriz sebebiyle bu ülkeye acil gıda yardımı kapsamlı 4 milyon dolar hibe verecek.

Japonya, Myanmar'da 1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbe sonrası yaşanan insani kriz sebebiyle bu ülkeye acil gıda yardımı kapsamlı 4 milyon dolar hibe verecek.

Japonya, Dünya Gıda Programı (WFP) kanalıyla sağlayacağı 4 milyon dolarlık yardım kapsamında Myanmar'da yaklaşık 600 bin kişiye gıda tedarikinde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, "Yardım, ülkemizin insani amaçlı yardım tedariki kapsamımızın parçası ve darbe sonrası acil ihtiyaç." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre WFP, darbe sonrası oluşan siyasi kriz sebebiyle Myanmar'da 3,4 milyon kişinin gelecek 6 ay içerisinde açlık kriziyle baş başa kalacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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