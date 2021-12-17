Japonya'dan yoksul ülkelere hizmet fonu IDA'ya 3,4 milyar dolar destek - Haberler
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Japonya'dan yoksul ülkelere hizmet fonu IDA'ya 3,4 milyar dolar destek

Japonya'dan yoksul ülkelere hizmet fonu IDA'ya 3,4 milyar dolar destek
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Dünya Bankası'nın en yoksul ülkelere hizmet fonu Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleye destek için 376 milyar yen (yaklaşık 3,4 milyar dolar) yardım edecek.

Japonya, Dünya Bankası'nın en yoksul ülkelere hizmet fonu Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleye destek için 376 milyar yen (yaklaşık 3,4 milyar dolar) yardım edecek.

Japonya Maliye Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Dünya Bankası bünyesindeki IDA'ya 376 milyar yen mali destek sağlanacağını açıkladı.

Fonda biriken finansman, düşük gelirli 74 ülkeye Kovid-19 aşılarının ulaştırılması, bu ülkelerde salgın kaynaklı iş kaybının hafifletilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla kullanılacak.

1960'da kurulan IDA fonu, sıfır ve düşük faizli kredi proje ve program finansmanları vasıtasıyla en yoksul ülkelerde ekonomik büyüme ve yoksulluğun yok edilmesini amaçlıyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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