Japonya'dan yeni hızlı tren denemesi

Japonya, elektrik kesintisi gibi acil durumlarda bataryalarla çalışabilecek hızlı tren için deneme seferi gerçekleştirdi.

Japonya'da faaliyet gösteren "Central Japan Railway" dünyadaki türevleri arasında ilk olduğu belirtilen, bataryalarla çalışabilen hızlı tren için düğmeye bastı. Japonya'nın Shizuoka Eyaleti'nde bir deneme seferi gerçekleştiren şirket, teknolojinin, olası uzun elektrik kesintileri sırasında tünellerde veya köprülerde mahsur kalan trenleri kullanılacak piller sayesinde en yakın istasyona ulaştırma amacını taşıdığını açıkladı.

Temmuz 2020'de piyasaya sürülecek olan N700S model hızlı trenin, söz konusu bataryaları vagonların altında taşıyacağı belirtildi. - TOKYO

Kaynak: İHA