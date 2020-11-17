Japonya'dan yeni ABD yönetimine "Hint-Pasifik" çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'dan yeni ABD yönetimine "Hint-Pasifik" çağrısı

17.11.2020 06:53 | Son Güncelleme: 17.11.2020 06:56
Japonya'dan yeni ABD yönetimine

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 3 Kasım seçimlerinde ABD'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden yönetiminin dış politikada Hint-Pasifik bölgesine odaklanmasını teşvik edeceklerini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 3 Kasım seçimlerinde ABD'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden yönetiminin dış politikada Hint-Pasifik bölgesine odaklanmasını teşvik edeceklerini söyledi.

Bakan Motegi, Ulusal Basın Kulübündeki (JNPC) konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarına rağmen seçim sonuçlarının tersine dönmesini beklemediğini bildirdi.

Ocak ayında göreve gelecek yeni yönetiminin ilk aşamada ülke iç politikası ile meşgul olacağını kaydeden Motegi, ABD'nin uluslararası meselelere "yeniden ilgi göstermesi" gerektiğine dile getirdi.

"Bu konuda bir rol oynaması açısından diğer ülkelerin Japonya'dan beklentisi bulunuyor." ifadesini kullanan Motegi, Biden yönetiminin birçok konuda Çin'e "ödünsüz" yaklaşımlarını sürdüreceğini belirtti.

Hint-Pasifik bölgesinde ABD-Çin ilişkilerinin son seyrine yönelik "Çözümü yakın bir kriz değil." nitelendirmesi yapan Motegi, yeni ABD yönetiminin ticari alanda Çin'e karşı sert rekabet göstereceğini savundu.

Bölgede Çin'in "agresif yaklaşımlarını" anımsatan Motegi, "Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde güç kullanarak statükoyu değiştirmek üzere Çin'in tek taraflı girişimlerini, Japonya kararlılıkla önlemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Buna karşın Biden'ın, iklim değişikliği ve küresel sağlık konularına yönelik yaklaşım değişikliği sergileyebileceğini kaydeden Motegi, "ABD'nin 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonuna taahhütlerini sürdürmesini sağlamak ise Japon diplomasisi için başlıca meseledir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

Japonya'da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak
Japonya'da 30 yıl sonra ilk kez imparator yeni yılda halkı selamlamayacak
Japonya ve ABD görüşmelere başladı
Japonya ve ABD görüşmelere başladı
Ruhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır
Ruhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Cevdet Yılmaz Kamala Harris Vladimir Putin
Magazin Cansu Dere İrem Derici Şafak Sezer Sinan Akçıl
Spor Caner Erkin Mustafa Cengiz Lewis Hamilton Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Milli Kamera İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'dan yeni ABD yönetimine "Hint-Pasifik" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 06:59:03. #1.14#
title