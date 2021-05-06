Japonya'dan yaklaşan olimpiyatlarla ilgili güvenlik adımı
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Japonya'dan yaklaşan olimpiyatlarla ilgili güvenlik adımı

Japonya'dan yaklaşan olimpiyatlarla ilgili güvenlik adımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Japonya'da hükümet olası terör eylemlerine karşı Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yapılacağı müsabaka noktaları üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etme kararı aldı.

Japonya'da hükümet olası terör eylemlerine karşı Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yapılacağı müsabaka noktaları üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etme kararı aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, Japonya'dan dev organizasyonla ilgili yeni güvenlik adımı geldi. Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olası terör eylemlerine karşı müsabakaların yapılacağı yerleşkeler üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulacağını açıkladı. 3 kilometre çapındaki bir alanı kapsayacak uygulamanın karşılaşmalardan 2 saat önce yürürlüğe gireceği, oyunların sona ermesinin ardından ise 1 saat daha süreceği belirtildi. 21 Temmuz-5 Eylül dönemindeki uçuşları etkilemesi beklenen uygulamanın kapsayacağı alanın, başkent Tokyo'daki Ulusal Stadyumda gerçekleştirilecek açılış ve kapanış seremonileri sırasında ise 46 kilometreye kadar çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Haneda Havaalanı'ndan yapılacak seferleri etkilememesi beklenen uygulamanın, Tokyo dışındaki müsabaka noktaları için de geçerli olacağı ifade edildi.

Geri sayım

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. - TOKYO

Japonya'dan yaklaşan olimpiyatlarla ilgili güvenlik adımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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