Japonya'dan Wuhan'a yeni uçak yola çıktı

06.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:05

Korona virüsünün yayıldığı Wuhan'daki Japonya vatandaşlarını tahliye edecek dördüncü uçak, Tokyo'dan yola çıktı.



Korona virüsünün yayıldığı Wuhan'da bulunan vatandaşlarını daha önce gerçekleştirilen 3 uçuşla kademeli olarak tahliye eden Japonya, bölgeye dördüncü uçağı da bugün gönderdi. Yerel saatle 20: 00 sularında Tokyo'dan ayrılan uçağın gece yarısı Çin'e varacağı açıklandı.



200 kişi getirecek



Cuma sabahı içindeki yaklaşık 200 yolcuyla birlikte Tokyo Haneda Havaalanı'na ineceği öğrenilen uçakta, Japon vatandaşları ile evlenmiş olan bazı Çinlilerin de bulunacağı öğrenildi. İçinde sağlık personeli de bulunan uçak, Çin'den alacağı yolculara yüz maskesi ve gerekli tıbbi ekipmanları da sağlayacak.



Dördüncü operasyon



Çin'in Wuhan kenti ve çevresindeki vatandaşlarını kademeli olarak tahliye eden Japonya, bölgeye daha önce 3 uçak göndermiş, toplam 565 kişi Japonya'ya getirilmişti. Bölgeden gelen tüm Japon vatandaşları sağlık taramasından geçirilmiş, virüs taşıdığı tespit edilen hastaların gözetim altına alındığı açıklanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) virüsün kuluçka süresinin tahmin edilenden kısa olarak 2-11 gün arasında değiştiğini açıklamasının ardından Japonya, Wuhan'dan getirilen kişilerin 2 hafta yerine, 10 gün karantinada tutulacağını duyurmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA