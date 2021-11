Japonya'dan Vanlı depremzedelerin yardımına koşan Miyazaki'nin adı birçok yerde yaşatılıyor

VAN (AA) - Van'da, 9 Kasım 2011'deki depremde kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki, yaptığı yardımlar ve güler yüzüyle Vanlıların gönlündeki yerini koruyor.

Kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, üyesi olduğu sivil toplum kuruluşu AAR Japan'dan bir grup gönüllüyle Van'a gelen Miyazaki, vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele etti.

Gelen yardımları kırsal mahallelerdeki depremzedelere ulaştırmak için gece gündüz çalışan Miyazaki, 9 Kasım'da gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in de kaldığı otelde 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Yıkılan otelin enkazı altında kalan ve arama kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaralı kurtarılan Miyazaki, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yardımseverliğiyle Vanlıların gönlünde taht kuran, güler yüzüyle insanlara depremin acısını unutturmaya çalışan Miyazaki', kentte "depremin kahramanı" olarak anılıyor.

Ölümünün üzerinden 10 geçmesine rağmen unutulmayan Miyazaki'nin ismi, Van'ın yanı sıra birçok ildeki okul, toplantı salonları, laboratuvar, park ve caddelerde yaşatılıyor.

"Halk olarak vefamızı göstermemiz gerekiyordu"

Kentin en büyük koru parkına Miyazaki'nin adını veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AA muhabirine, Japon yardım gönüllüsünü asla unutmayacaklarını söyledi.

Miyazaki'nin her zaman Vanlılar için bir değer olarak kalacağını anlatan Say, "On binlerce kilometre öteden Van'a yardıma gelmişti. Yaralı olarak kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Biz de hastanenin yanında bulunan parkı yeniledik. Yaşanabilir hale getirdik. Geçen yıl Miyazaki'nin anıtını yaptık. Bu yıl da Van'ın en büyük koru parkına ismini verdik." dedi.

Depremde yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, birçok vatandaşın da yaralandığını anımsatan Say, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Japonya arasında 1890'da Ertuğrul Fırkateyni'nden bugüne kadar çok farklı duygusal bağlar var. Miyazaki bu anlamda bir sembol oldu. Bizim Japonya'dan gelen bu insana vefamızı göstermemiz gerekiyordu. Miyazaki'nin annesi, ailesi ve bağlı olduğu kuruluş da bu duyarlılığımızı çok önemsediler. Halk olarak vefamızı göstermemiz gerekiyordu, bu bizim borcumuzdu. Tüm dünyaya Türkiye ile Japonya'nın dostluğu ve bu duygusal bağı örnek olsun."

Miyazaki Koru Parkı'yla bundan sonraki kuşaklara hem hikayesini aktarmış olacaklarını hem de parka gelenlerin geçmişte olanları unutmayacağını dile getiren Say, "Miyazaki'nin annesini bu yıl burada misafir etmeyi düşünüyorduk ama salgın nedeniyle erteledik. En yakın zamanda biz de Japonya'ya gideceğiz ve onları da burada misafir edeceğiz. Annesi de artık bizim ailemizin bir üyesi." ifadesini kullandı.

"Van halkı bu değeri asla unutmayacak"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Oruç ise Miyazaki'nin ismini binadaki toplantı salonuna verdiklerini belirtti.

Van'da 2011'de meydana gelen depremlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini aktaran Oruç, "Ticaret ve Sanayi Odası olarak Japon yardım gönüllüsü Miyazaki'nin ismini odamızda yaşatmak istedik. Van halkı bu değeri asla unutmayacak. Japonya'dan gelip burada insanlara gönüllü yardım etmek çok kıymetliydi. Bu anlamda ailesi başta olmak üzere tüm Japon halkına ve dünyadaki tüm yardım gönüllülerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.