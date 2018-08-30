Japonya'dan "Unrwa Konferansına" Destek

Ürdün ile Japonya, Tokyo yönetiminin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) destek için düzenlenecek uluslararası konferansın sponsorluğuna ortak olması konusunda anlaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Eymen es-Safedi, Japon mevkidaşı Taro Kano ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, UNRWA'ya siyasi ve maddi destek sağlayabilmek için Ürdün'ün diğer ülkelerle işbirliği ve koordine içinde düzenlemeye çalıştığı uluslararası konferansın sponsorları arasına Japonya'nın da katılması konusunda anlaştı.

Japonya'nın UNRWA'ya destek veren tutumundan övgüyle söz eden Ürdünlü Bakan Safedi, UNRWA'nın korunmasının, "uluslararası, siyasi ve ahlaki sorumluluk" olduğunu dile getirdi.

Uluslararası konferansın Ürdün, İsveç, Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve son olarak Japonya'nın sponsorluğunda gelecek ay Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenmesi planlanıyor.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.