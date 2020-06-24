Japonya'dan uluslararası spor camiasına güven mesajı
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Japonya'dan uluslararası spor camiasına güven mesajı

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yasuhiro Yamashita, korona virüs pandemisinin etkisini yitirmesinin ardından ülkede spor müsabakalarının kademeli olarak yeniden başladığını hatırlatarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğru adım adım ilerlediklerini söyledi.

Japonya'dan uluslararası spor camiasına güven mesajı
24.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:06

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yasuhiro Yamashita, korona virüs pandemisinin etkisini yitirmesinin ardından ülkede spor müsabakalarının kademeli olarak yeniden başladığını hatırlatarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğru adım adım ilerlediklerini söyledi.

Korona virüs pandemisinin etkisini yitirmesiyle hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Japonya'da, ülkenin Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Yasuhiro Yamashita uluslararası spor camiasının temsilcilerine olimpiyatlarla ilgili bir mesaj gönderdi. Ulusal olimpiyat komitelerinin başkanları ve spor federasyonlarına gönderilen mesajında olağanüstü hal uygulamasının sona ermesinin ardından Japonya'daki spor aktivitelerinin yavaş yavaş yeniden başladığına değinen Yamashita, "Covid-19 karşısında alınan önleyici tedbirleri günlük faaliyetlerimizle dengeleyerek, sosyal yaşamı yeniden başlatacak adımları yavaş yavaş atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Japon spor camiası Covid-19 riskini çok dikkatli bir şekilde değerlendirirken, yavaş ama kararlı bir şekilde ilerliyor" diyen Yamashita, ayrıca ülkenin en seçkin atletlerinin kullandığı Ulusal Eğitim Merkezi'nin 27 Mayıs'ta yeniden açıldığını hatırlattı. Yamashita, Japonya Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na doğru adım adım ilerlediğini ifade etti.

ERTELENMİŞTİ

Bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

İPTAL SÖYLENTİLERİ GÜNDEME GELDİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, korona virüs salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek yıl da düzenlenememesi halinde iptal edilebileceğini açıklamış, Bach, "Bir organizasyon komitesinde 3 ya da 5 bin insanı daima istihdam edemezsiniz. Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz. Sporcuları bilinmezlik içerisinde bırakamazsınız" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle Japonya'nın son mesajı uluslararası spor camiasına güven vermeye yönelik bir girişim olarak yorumlandı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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