HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Japonya'dan uluslararası spor camiasına güven mesajı

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yasuhiro Yamashita, korona virüs pandemisinin etkisini yitirmesinin ardından ülkede spor müsabakalarının kademeli olarak yeniden başladığını hatırlatarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğru adım adım ilerlediklerini söyledi.

Japonya'dan uluslararası spor camiasına güven mesajı
24.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:04

Japonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Yasuhiro Yamashita, korona virüs pandemisinin etkisini yitirmesinin ardından ülkede spor müsabakalarının kademeli olarak yeniden başladığını hatırlatarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na doğru adım adım ilerlediklerini söyledi.

Korona virüs pandemisinin etkisini yitirmesiyle hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Japonya'da, ülkenin Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Yasuhiro Yamashita uluslararası spor camiasının temsilcilerine olimpiyatlarla ilgili bir mesaj gönderdi. Ulusal olimpiyat komitelerinin başkanları ve spor federasyonlarına gönderilen mesajında olağanüstü hal uygulamasının sona ermesinin ardından Japonya'daki spor aktivitelerinin yavaş yavaş yeniden başladığına değinen Yamashita, "Covid-19 karşısında alınan önleyici tedbirleri günlük faaliyetlerimizle dengeleyerek, sosyal yaşamı yeniden başlatacak adımları yavaş yavaş atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Japon spor camiası Covid-19 riskini çok dikkatli bir şekilde değerlendirirken, yavaş ama kararlı bir şekilde ilerliyor" diyen Yamashita, ayrıca ülkenin en seçkin atletlerinin kullandığı Ulusal Eğitim Merkezi'nin 27 Mayıs'ta yeniden açıldığını hatırlattı. Yamashita, Japonya Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na doğru adım adım ilerlediğini ifade etti.

Ertelenmişti

Bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

İptal söylentileri gündeme geldi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, korona virüs salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek yıl da düzenlenememesi halinde iptal edilebileceğini açıklamış, Bach, "Bir organizasyon komitesinde 3 ya da 5 bin insanı daima istihdam edemezsiniz. Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz. Sporcuları bilinmezlik içerisinde bırakamazsınız" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle Japonya'nın son mesajı uluslararası spor camiasına güven vermeye yönelik bir girişim olarak yorumlandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Spor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim Spor
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim Spor
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak Spor
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı Spor
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak Spor
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bursa Esenyurt
Şu an buradasınız: Japonya'dan uluslararası spor camiasına güven mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 10:15:51. #1.14#
title