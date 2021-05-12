Japonya'dan uluslararası aşı girişimi COVAX'a 700 milyon dolarlık destek
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Japonya'dan uluslararası aşı girişimi COVAX'a 700 milyon dolarlık destek

Japonya'dan uluslararası aşı girişimi COVAX'a 700 milyon dolarlık destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya, gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası aşı girişimi COVAX'a 700 milyon dolar daha destek sağlayacak.

Japonya, gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası aşı girişimi COVAX'a 700 milyon dolar daha destek sağlayacak.

Japonya'nın gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 aşısına adil erişimini sağlamayı hedefleyen uluslararası aşı girişimi COVAX'a 700 milyon dolar daha destek sağlamaya hazırlandığı bildirildi. Bu yılın sonuna dek dünyanın dört bir tarafından ülke ve bölgelere 1.8 milyar doz aşı tedarik etmeyi hedefleyen COVAX girişimine daha önce 200 milyon dolar katkıda bulunan Japonya hükümetinin, pandeminin kontrol altına alınabilmesi için aşıların tüm dünyada yaygın olarak kullanılması gerektiği inancıyla ek fon sağlama kararı aldığı öğrenildi. Ülkenin Başbakanı Yoshihide Suga'nın, Japonya ve GAVI'nin (Küresel Aşı ve Aşılama Birliği) ev sahipliğinde 2 Haziran'da düzenlenecek çevrimiçi COVAX aşı zirvesinde söz konusu ek katkı hakkında açıklama yapması beklenirken, hükümetin diğer paydaş ülkeleri de COVAX girişimine destek olmaya çağıracağı belirtildi.

1.7 milyar dolar daha gerek

Dünyanın gelişmekte olan ülke ve bölgelerinin nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu bu yıl sonuna dek aşılama hedefi kapsamında ihtiyaç sahibi ülkelere 1.8 milyar doz aşı sağlamayı planlayan COVAX'ın, söz konusu hedef için gerekli 8.3 milyar doların 6.6 milyar dolarını güvence altına aldığı belirtiliyor. 2 Haziran'da düzenlenecek çevrimiçi COVAX aşı zirvesinde ülkelerin kalan 1.7 milyar doları tedarik etmenin yollarını ele alması bekleniyor.

Gözler 2 Haziran'da

Japonya hükümeti ve GAVI'nin 2 Haziran'da düzenlenecek çevrimiçi COVAX aşı zirvesine ortaklaşa ev sahipliği yapacağı kamuoyuna yansımış, Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada da Covid-19 aşılarına adil erişim amacıyla gerçekleştirilecek zirveye Suga ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin de katılacağı ifade edilmişti. Zirvede, diğer ülkelerden katılımcılarla birlikte pandemiyi mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için aşılara adil erişimin sağlanmasının yanı sıra mali destek konusunda da görüşmelerde bulunulacağı belirtilmişti.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato ise düzenlediği basın toplantısında, "Zirve aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin aşılara adil erişimi için gerekli finansman hedefine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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