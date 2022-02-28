Japonya'dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

Rusya'nın saldırıları ile karşı karşıya kalan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonlarına karşı Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinden Kiev'e destek yağarken, konuyla ilgili bir açıklama da Japonya'dan geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida başbakanlık ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülkesinin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kesin destek verdiğini yineleyen Kishida, ailelerini korumak için elinden gelenin en iyisini yapan Ukrayna vatandaşlarının yanında olduklarını belirtti. Bu düşüncesini Zelenskiy ile paylaştığını ifade eden Kishida, Japonya'nın Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık acil insani yardım sözü verdiğini söyledi. "Ukrayna'nın işgaline tepki olarak yaptırımlarımızı daha da güçlendireceğiz. Rusya Merkez Bankası ile yapılan işlemlere kısıtlamalar getireceğiz ve Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacağız" diyen Kishida, Japonya'da kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarına vize uzatma konusunda kolaylık sağlanacağını ifade etti.

Yaptırımlar sertleşiyor

Rusya'nın Ukrayna saldırılarına Japonya hükümetinden ilk tepki geçen hafta gelmiş, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerine ihracat ve ithalat yasağı getirileceğini ve Japonya'nın Rus devlet tahvillerinin ticaretini yasaklayacağını söylemişti. Ardından yaptırımların kapsamının genişletileceğini duyuran Kishida, ek yaptırımların yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulmasını ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosunu içerdiğini ifade etmişti. Japonya, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurmaya karar vermişti. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Yerel