Japonya'dan Türkiye'deki 8 Projeye Hibe

Yerel Projelere Hibe Programı (GGP) kapsamında, Japonya'nın Türkiye'de destek sağlayacağı 8 proje için anlaşmalar imzalandı.

Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) tarafından Türkiye'de 2019 yılında gerçekleştirilmek üzere 200 başvuru arasından kabul gören 8 proje için düzenlenen ve Ankara'daki Japonya Büyükelçiliği resmi konutunda gerçekleşen törene Büyükelçi Akio Miyajima ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ve Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan katıldı.

Törende konuşan Miyajima, Japonya'nın 2001 yılından bu yana 30 şehirde 48 projeye toplam 3,6 milyon ABD doları hibe desteği sağladığını belirterek, hibe programlarının sağlık, eğitim, afet yönetimi ve kadınların topluma kazandırılması olmak üzere 4 ana alanda uygulandığını söyledi.

Büyükelçi Miyajima, "Yoğun çalışıyoruz. Türkiye'de 1 yıl 5 ayı doldurdum. Bugün dek 25 şehri ziyaret ettim. Lezzetli Türk yemeklerini tadıyorum. Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak ama insanlarının kalpleri yakındır. Türkiye'de olmaktan memnunum. Japonya ve Türkiye iki devlet tek yürektir." diye konuştu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da desteklenen projelerin Türkiye ile Japonya arasında dostluk bağlarını güçlendirdiğini ifade ederek, "Dostluk bağlarımız tarihidir, Japonya Asya Pasifik'teki stratejik ortağımız. Japonya ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl Japon İmparatorunun tahta çıkış merasimi ve G-20 zirvesi sebebiyle iki kez bu ülkeye gideceğini de kaydetti.

Program kapsamında Pamukova Engelliler için Rehabilitasyon Merkezi, Bahadın Kadın Mesleki Eğitim Merkezi, Altınordu Gezici Sağlık Aracı, Ekinözü Hasta Nakil Aracı, Köyceğiz Gezici Sağlık Aracı, Hatay Hasta Nakil Aracı, Gaziantep Gezici Sağlık Aracı, Şanlıurfa Engelliler için Rehabilitasyon Ekipmanı projeleri için toplamda yaklaşık 350 bin dolar hibe verilecek.

Kaynak: AA