Japonya'dan Tonga'ya 1 milyon dolar acil yardım

Japonya, yanardağın patladığı Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'ya 1 milyon dolar acil yardım gönderecek.

Japonya, yanardağın patladığı Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'ya 1 milyon dolar acil yardım gönderecek.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'nın afet sonrası Tonga'ya göndereceği yardımları açıkladı.

İsozaki, "Ağır hasar veren afet sonrası birçok Tongalı acı duyuyor. Mümkün olduğunca fazla destek vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tonga'nın restorasyonuna ilişkin İsozaki, yeniden inşa çalışmalarını Avustralya ve Yeni Zelanda ile iş birliği halinde yürüteceklerini bildirdi.

Karara göre ada ülkesine 1 milyon dolar yardım sağlayacak Japonya hükümeti, yardım malzemeleri ile volkanik kül temizleme ekipmanı gönderecek.

Kamu yayıncısı NHK, Savunma Bakanlığının, yardım faaliyetlerinin koordine edilmesi için Avustralya'ya irtibat subayları göndereceğini aktardı.

Yardımlar, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) vasıtasıyla ada ülkesine aktarılacak.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.