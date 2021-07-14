Japonya'dan Tayvan, Endonezya ve Vietnam'a 1 milyon doz Kovid-19 aşı hibesi
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Japonya'dan Tayvan, Endonezya ve Vietnam'a 1 milyon doz Kovid-19 aşı hibesi

Japonya'dan Tayvan, Endonezya ve Vietnam'a 1 milyon doz Kovid-19 aşı hibesi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tayvan, Endonezya ve Vietnam'a 1 milyon doz aşı hibe edecek.

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tayvan, Endonezya ve Vietnam'a 1 milyon doz aşı hibe edecek.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, AstraZeneca lisansıyla Japonya'da üretilen Kovid-19 aşısının çeşitli ülkelere hibe edileceğini söyledi.

Buna göre Japonya, salgınla mücadelelerine destek olmak amacıyla Tayvan, Endonezya ve Vietnam'a toplamda 1 milyon doz aşı bağışlayacak.

Öte yandan Bakan Motegi, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla 11 milyon doz aşının da Kamboçya, Laos, Fiji ve İran'a yakın zamanda gönderileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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