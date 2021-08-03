Japonya'dan Tayland ve Laos'a 2,5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı
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Japonya'dan Tayland ve Laos'a 2,5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

Japonya'dan Tayland ve Laos'a 2,5 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine katkı için Tayland ve Laos'a toplamda 2,5 milyon dolar hibe destek sağlayacak.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine katkı için Tayland ve Laos'a toplamda 2,5 milyon dolar hibe destek sağlayacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 aşılamasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Japonya, Güney Asya ülkelerine destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Tokyo hükümeti toplamda 2,5 milyon dolar hibeyi içeren mutabakat çerçevesinde Tayland ve Laos'un salgınla mücadelesine destek olacak. Salgına karşı kullanılmak üzere Tayland'a 775 oksijen yoğunlaştırıcı, Laos'a ise toplamda 300 sağlık ekipman desteği sağlayacak.

Öte yandan Japonya'nın Laos'a 600 bin doz Kovid-19 aşısı da göndereceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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