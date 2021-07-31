Japonya'dan Sri Lanka'ya 1,5 milyon dozluk Kovid-19 aşısı

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için Güney Asya ülkesi Sri Lanka'ya 1,5 milyon doz aşı gönderecek.

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için Güney Asya ülkesi Sri Lanka'ya 1,5 milyon doz aşı gönderecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya hükümetinin, Kovid-19'a karşı Sri Lanka'ya aşı tedarik edilmesi kararı yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla Sri Lanka'ya 1,5 milyon doz aşı tedarik edilecek.

Tedarikin 700 bin dozluk ilk kısmı 31 Temmuz'da hava yoluyla Sri Lanka'ya kargolanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan