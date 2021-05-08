Japonya'dan sağlık sistemi çöken Hindistan'a Covid-19 yardımı
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Japonya'dan sağlık sistemi çöken Hindistan'a Covid-19 yardımı

Japonya'dan sağlık sistemi çöken Hindistan'a Covid-19 yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya, Covid-19 vakalarında yaşanan patlama nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'a 100 adet oksijen konsantratörü gönderdi.

Japonya, Covid-19 vakalarında yaşanan patlama nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'a 100 adet oksijen konsantratörü gönderdi.

Korona virüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle günlük vaka sayılarında patlama yaşanan Hindistan'a Japonya'dan tıbbi destek geldi. Japonya hükümeti ülkeye 100 adet oksijen konsantratörü gönderdi. Cihazları taşıyan uçağın bugün Tokyo'daki Haneda Havaalanı'ndan Hindistan'a hareket ettiği, söz konusu desteğin Japonya hükümetinin daha önce açıkladığı 50 milyon dolarlık yardım paketinin bir parçası olduğu kaydedildi. Japonya hükümetinin Hindistan'a gönderilen tıbbi ekipmanları yerli üreticilerden temin ettiği bildirildi.

Sağlık krizi sürüyor

Japonya hükümeti hastane yatağı ve oksijen cihazı yetersizliği nedeniyle sağlık krizinin yaşandığı Hindistan'a 50 milyon dolar hibe edileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Hindistan'a solunum cihazları ve oksijen konsantratörleri de dahil gerekli sağlık ekipmanlarının gönderileceği belirtilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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