Japonya'dan Plütonyum Stoğunu Azaltma Taahhütü

Japonya'nın sadece barışçıl amaçlı kullanım için gerekli miktara sahip olma ilkesi doğrultusunda plütonyum stoğunu azaltma kararı aldığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Atom Enerjisi Komisyonu, plütonyum stoğunun en aza indirilmesi konusunda yeni bir kullanım kılavuzu yayınladı.

Kılavuzda stoğun miktarının ne zamana kadar azaltılacağı veya ne kadara düşürüleceği konusunda bilgi verilmezken, stoğun enerji üretiminde kullanılan nükleer reaktörler için gerekli yakıt miktarıyla sınırlı olması gerektiği belirtildi.

Japonya'nın 2017 sonunda 47,3 ton plütonyumu bulunuyordu. Bu miktarın 6 bin civarında savaş başlığı üretmek için yeterli olduğu ifade ediliyor.