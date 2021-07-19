Japonya'dan Orta Amerika ülkelerine çeşitli alanlarda destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'dan Orta Amerika ülkelerine çeşitli alanlarda destek

Japonya'dan Orta Amerika ülkelerine çeşitli alanlarda destek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Orta Amerika ülkelerinden Panama'ya sürdürülebilir kalkınma desteği ve Guatemala'ya acil yardım taahhüdünde bulundu.

Japonya, Orta Amerika ülkelerinden Panama'ya sürdürülebilir kalkınma desteği ve Guatemala'ya acil yardım taahhüdünde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Amerika ve Karayip ülkeleri turu kapsamında Panama City'de mevkidaşı Erika Mouynes ile görüştü.

Görüşmede iki bakan, Japonya ile Panama arasında karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile iş diyalog toplantısının düzenlenmesine yönelik mutabakata vardı.

Motegi, Panama'ya sürdürülebilir kalkınma için destek sağlama sözü verirken Mouynes de gelecek yıl kamu-özel sektör temsilcilerinden oluşacak heyetin Japonya'ya gönderileceğini söyledi.

Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun ele alındığı görüşmede iki bakan, kurala dayalı uluslararası düzenin tesis edilmesi konusunda anlaştı.

Motegi, ziyaretinde Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo tarafından da kabul edildi.

Turu kapsamında Guatemala'ya da giden Motegi, bu ülkeye geçen yıl meydana gelen hortum felaketi sonrası 2,8 milyon dolarlık acil yardımda bulunulacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Hakan Sabancı Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'dan Orta Amerika ülkelerine çeşitli alanlarda destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 08:09:17. #1.15#

title