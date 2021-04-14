Japonya'dan Olimpiyat Oyunları'nda koronavirüse karşı 'tedbir' garantisi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, Tokyo Olimpiyatları'nın planlanan şekilde ilerleyeceğini ve koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlerle oyunların 'en güvenli şekilde' düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, Tokyo Olimpiyatları'nın planlanan şekilde ilerleyeceğini ve koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlerle oyunların 'en güvenli şekilde' düzenleneceğini açıkladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan Olimpiyat Oyunları'na yönelik IOC Başkan Yardımcısı John Coates'ten açıklama geldi. Coates, Tokyo Olimpiyatları'nın planlanan şekilde ilerleyeceğini ve koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlerle oyunların 'en güvenli şekilde' düzenleneceğini açıkladı. Coates, "Oyunların gerçekleşeceğini ve mümkün olan en güvenli şekilde olacağını söylemekte tereddüt etmiyorum. Halkın, sporcuların ve diğer herkesin güvende olması için Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm önlemler alındı" dedi.Öte yandan, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Toshiaki Endo ise "Mevcut koşullar nedeniyle, Olimpiyatlar hakkında birçok fikir olduğunu anlıyorum. Bu nedenle, güvenli ve emniyetli oyunlar oynamamız gerektiği konusunda kararlıyım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı