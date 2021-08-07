Japonya'dan Myanmar ordusuna "ülkedeki demokratik sistemi restore et" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Japonya'dan Myanmar ordusuna "ülkedeki demokratik sistemi restore et" çağrısı

Japonya'dan Myanmar ordusuna 'ülkedeki demokratik sistemi restore et' çağrısı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Myanmar ordusuna, ülkedeki demokratik sistemin restore edilmesi çağrısında bulundu.

Japonya, Myanmar ordusuna, ülkedeki demokratik sistemin restore edilmesi çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Mekong Nehri'nin geçtiği Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 5 ülkeden mevkidaşıyla çevrim içi görüştü.

Görüşmede, Myanmar ordusuna, ülkedeki demokratik sistemin restore edilmesi çağrısı yapan Motegi, Myanmar ordusunun alıkoyduğu ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Motegi, ordunun, iktidar partisinin göreve geldiği Kasım 2020 genel seçimlerinin geçersiz olduğuna hükmetmesine yönelik ülkesinin endişelerini ifade etti.

Bakan Motegi, siyasi krize çözüm getirmek için ASEAN'ın atadığı Myanmar Özel Temsilcisinin taraflar arasında yürüteceği diyalog sürecinin kolaylaştırılmasını istedi.

ASEAN üyesi Mekong ülkeleri arasında Vietnam, Tayland, Kamboçya, Laos ve Myanmar yer alıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 946 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Antalya) Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Antalya) Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi"
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Aleyna Tilki Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Burak Elmas Abdullah Avcı Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Japonya'dan Myanmar ordusuna "ülkedeki demokratik sistemi restore et" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 07:37:14. #1.14#

title