Japonya'dan Mozambik'e yatırım taahhüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Japonya'dan Mozambik'e yatırım taahhüdü

12.12.2020 06:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 06:40
Japonya'dan Mozambik'e yatırım taahhüdü

Japonya, doğal gaz ve kömür kaynakları zengin güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'e yatırımlarını artıracak.

Japonya, doğal gaz ve kömür kaynakları zengin güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'e yatırımlarını artıracak.

Kyodo ajansının haberine göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Afrika turu kapsamında geldiği Mozambik'te mevkidaşı Veronica Natanie Macamo Dlhovo ile görüştü.

İkili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Motegi, karşılıklı ticareti artırmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek olmak için şubat ayında Mozambik'e kamu-özel ortak yatırım misyonu gönderileceğini söyledi.

Bakanlık açıklamasına göre Motegi, toplantıda gündeme getirdiği ve hukukun üstünlüğü, seyrüsefer serbestiyeti ve serbest ticareti hedefleyen "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna yönelik ev sahibi bakanın desteğini aldı.

Ziyaret kapsamında Japonya, su altyapısı, cankurtaran filikaları dahil sahil güvenlik ekipmanları ve su tahliye makinelerini tedarikini kapsayacak toplamda 2,47 milyar yen (24 milyon dolar) bütçeli hibe taahhüdünde bulundu.

Öte yandan ülkenin doğal gaz ve kömür konusunda zengin kaynaklarına dikkati çekilen haberde, Afrika'nın başlıca lojistik üslerinden Mozambik'in kuzeybatısındaki Nacala limanının önemine vurgu yapıldı.

Bakan Motegi, temasları sonrası 4 Afrika ülkesini kapsayan turunun sonraki durağı Güney Afrika'ya gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız
'Firmaların yüzde 84'ü açık bankacılık ürünlerine yatırım yapıyor'
"Firmaların yüzde 84'ü açık bankacılık ürünlerine yatırım yapıyor"
Son dakika haber | Akedaş'tan Pazarcık'a 5 yılda 30 milyon liralık yatırım
Son dakika haber | Akedaş'tan Pazarcık'a 5 yılda 30 milyon liralık yatırım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'dan Mozambik'e yatırım taahhüdü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 06:41:00. #1.15#
title