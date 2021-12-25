Japonya'dan Merck'in Kovid-19 hapına acil kullanım onayı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'dan Merck'in Kovid-19 hapına acil kullanım onayı

Japonya'dan Merck'in Kovid-19 hapına acil kullanım onayı
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca "acil kullanım" onayı verdi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Japonya, Amerikan ilaç firması Merck'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca "acil kullanım" onayı verdi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a karşı ağız yoluyla kullanılacak "Molnupiravir" ilacına ülke içi kullanım izni verdi.

Buna göre, hafif semptom gösteren 18 yaş ve üstü hastaların, ilacı 5 gün boyunca günde iki kez kullanımının yolu açıldı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, ülke geneli sağlık kuruluşlarına ilacın sevkiyatının hafta başında başlayacağını açıkladı.

Japonya hükümeti 1,6 milyon doz "Molnupiravir" ilacının tedariki için daha önce Amerikalı firma ile anlaşmaya varmıştı.

Merck firması Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için bu ay başında bakanlığa başvurmuştu.

İlk İngiltere'nin onay verdiği ilaç hafta içinde ABD'de de onaylanmıştı.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

 Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi

Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title