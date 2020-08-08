Japonya'dan Lübnan'a yardım eli Japonya hükümeti, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkeye bin 800 battaniye, 400 çadır ve 400 su tankını içeren yardım malzemesi gönderecek.

Japonya hükümeti, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkeye bin 800 battaniye, 400 çadır ve 400 su tankını içeren yardım malzemesi gönderecek.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yankıları dünya kamuoyunda sürerken, Japonya felaketin ardından bölgeye yardım eli uzatma kararı aldı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan hükümetinin talebi doğrultusunda felaket bölgesine Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığı ile yardım ulaştırılacağı belirtildi. Acil yardım malzemelerinin bin 800 battaniye, 400 çadır ve 400 su tankını kapsayacağı ifade edildi.

Felaketin boyutu büyük

Salı gecesi Beyrut şehir merkezinde meydana gelen patlamada 154 kişinin öldüğü ve yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmış, patlamada meydana gelen maddi zararın boyutunun ise 3 ila 5 milyar dolar arasında olduğu bildirilmişti. Lübnanlı mevkidaşı Hassan Diab'a Çarşamba günü bir taziye mesajı gönderen Japonya Başbakanı Shinzo Abe, patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, zarar gören bölgelerin bir an önce yaralarını sarmasını umduğunu ifade etmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA