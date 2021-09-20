Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı

Japonya'da yeni tip koronavirüs ve (Kovid-19) varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs ve (Kovid-19) varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi.

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede 3. doz aşının vurulması planını ele aldı.

Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra Kovid-19'a karşı üretilen antikorun düştüğü ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiğini iddialarını görüştü.

Aşı üretici firmaların 3. dozun gerekliliğine yönelik çağrılarını dikkate alan heyetin, istekli kişiler bu dozun vurulması için planlamayı uygulamaya alma kararı verdi.

Buna göre iki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, başvurmaları halinde aynı marka aşıyı olabilecekler.

Üçüncü doz aşının başlangıç tarihi ve uygulamanın kapsamına yönelik detayların daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'Hafta sonu eğitim yapılacak mı?' sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok

Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Hafta sonu eğitim yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok

 'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener
Magazin Meral Akşener Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 08:19:37. #1.12#